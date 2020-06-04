إلهام علي تشوق الجمهور لـ"وساوس": شخصيتي غريبة فيه وكل يوم بوجه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تترقب الفنانة السعودية إلهام علي بفارغ الصبر كما قالت، بدء عرض المسلسل السعودي "وساوس" في الحادي عشر من الشهر الحالي على شبكة "نتفلكس" وهو الذي تم تصويره كاملاً قبل نحو عام.

إلهام علي أكدت أنها ستطل على المشاهدين من خلال شخصية لمى التي تظهر كل يوم بوجه مختلف، قائلة: "هي شخصية ماتت قبل ظهور تطبيق معيّن وحينها يبدأ البحث عن اللغز. وظهوري هذا يمكنني أن أصفه بالغريب نوعا ما، كوني وللمرة الأولى أقدم شيئا شبيها لها طوال مشواري الفني البسيط، لهذا جلّ ما يمكنني قوله إنها شخصية واحدة بثمانية أوجه... كيف ذلك؟ هذا ما سيتم اكتشافه خلال متابعة المشاهدين لنا".

وأضافت الفنانة السعودية لصحيفة "الرأي" الكويتية: "سبق وقلت (من قال حنّا ما نقدر)، وهذا الشيء تحقق اليوم مع إعلان منصة (نتفلكس) عن أول عمل درامي وتشويقي سعودي من إنتاجها عبارة عن مسلسل درامي يتكوّن من ثماني حلقات بعنوان (وساوس)، والذي كان يحمل عنوان (أرواح هائمة) فكرة محمد عبدالصمد وأنوار، ومن تأليف رولان حسن وإخراج السعودية هناء عبدالأمير العمير ومن المقرر عرضه في الـ 11 من يونيو الجاري".

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وقالت أيضا: "الجميل أنه ستتم ترجمته إلى 20 لغة عالمية (أقدر أقول إننا حنّا أمام نقلة كبيرة فنية، وقادمين وبقوة)، وهذا المسلسل الذي سعدت خلال فترة تصويره باحترافية من قبل طاقم العمل قد تم تصويره قبل عام، وهو من بطولتي إلى جانب نخبة من نجوم المملكة منهم عبدالمحسن النمر، شيماء الفضل، ميسون الرويلي، أسامة القس، علي الشريف، ندى توحيد، نورة العنبر، ليلى عربي، محمد علي وغيرهم، وأتمنى بإذن الله أن ينال فعلاً إعجاب المشاهدين".

ووفق إلهام علي: "لقد قامت رولان بكتابة النص بطريقة جميلة ورائعة عندما غاصت في عمق كل شخصية خلال كتابتها على الورق حتى جعلتها تبدو حقيقية بكل ما تعني الكلمة، والأمر الاحترافي أنها كانت حاضرة لحظة التصوير تراقب عن كثب كل كلمة وحركة لما خطّته يدها حتى تكتمل الصورة التي في ذهنها".

وأضافت: "هنا جاء دور المبدعة المخرجة هناء التي قدمت رؤية إخراجية احترافية أفتخر بها شخصيا كفنانة سعودية؛ إذ كانت دقيقة الملاحظة على كل مشهد وصبورة مع الجميع، وذلك كله طبعا في سبيل الوصول إلى الكمال بالعمل. وطبعا هنا لا يمكنني أن أبخس دور الفريق الفني وكل مَنْ اجتهد في الكواليس".