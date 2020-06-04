تايجا ينضم للمسيرات الإحتجاجية في هوليوود بعد مقتل جورج فلويد

واشنطن - لايف ستايل
حرص النجم العالمي تايجا علي التواجد ضمن المسيرات الإحتجاجية السلمية في أحد شوارع هوليوود و التي انتشرت بكثافة بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية ، على يد أحد رجال الشرطة و الذي ظهر بعدة صور و مقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .
فقد شوهد مغني الراب البالغ من العمر ( 30 عاما ) و اسمه الحقيقي ميشال راي ستيفنسون في احتجاج ضخم في هوليوود و كان يرتدي ملابس سوداء حملت عبارة " Been Through the Fire " إضافة الي ظهوره بقناع بنفس اللون و ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم فكان يغطي وجهه مع ظهور بعض الوشم في رقبته ، بينما ظهرت بالصور " تاينا " التي رافقته بالمسيرات .
وقد نشر تايجا علي صفحته الشخصية علي الـ STORIES بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " عدد من مقاطع الفيديو للمحتجين خلال تواجدهم بالمسيرات .
يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية مطالبين بالتخلص من العنصرية وتحقيق العدالة ، و من أبرزهم باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .
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