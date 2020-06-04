نجم الأوسكار بن أفليك يشارك في مظاهرات مناهضة العنصرية بدون كمامة

شارك المخرج والممثل الحاصل علي جائزة الأوسكار في المظاهرات المناهضة للعنصرية في لوس أنجلوس بعد مقتل جورج فلويد علي يد عناصر من الشرطة، وظهر أفليك بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا وصعوبة التباعد الاجتماعي في ظل المظاهرة.



وشارك بن أفليك في المظاهرة صديقته آنا دي أرماس والتي كانت أكثر وعيا منه وحرصا علي سلامتها حيث لم يمنعها حماسها للمشاركة في المظاهرة من ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس كورونا في أمريكا والعالم.



وكانت عدسات المصوريين رصدت النجم بن أفليك بصحبة خطيبته أنا دي أرماس أثناء قيامهما بجولة لتمشية الكلاب، وظهر أفليك وكأنه أصغر في السن، حيث قام بصبغ شعر ذقنه وهو ما منحة إطلاله أصغر من سنه حيث اتم ال ٤٧ عاما، وهو النجم الذي احتفل بعيد ميلاد حبيبته أنا دي أرماس ال 32 مؤخرا في أجواء رومانسية جدا وذلك في منزل معزول بمنطقة صحراوية، ونشرت آنا عددا من الصور من الاحتفال، حيث أحضر أفليك تورتة من الشكولاتة وملئ المنزل بالبالونات الملونة.



بن أفليك، دائم الخروج عن النص في تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي اثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”٫ إلا أنه ظهر في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.



يذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

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