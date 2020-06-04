القاهرة – لايف ستايل
استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة من أرشيف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله. وبدا فيها في نهاية مرحلة الطفولة وبداية المراهقة.
وأحدث ذلك ضجة في أوساط المتابعين الذين قارنوا بين شكله في الصورة وشكله الحالي ورأى معظمهم أن ملامحه نضجت ولم تتغير كثيراً مع التقدم في السن.
ويشار إلى أن خبيرة مكياج أحدثت ضجة مؤخراً بعدما ظهرت في مقطع مصور طبقت فيه أساليب المكياج الفني لتتحول إلى نسخة شبيهة بالفنان.
وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية حيث أثنى الكثيرون على مهارة الفتاة التي لم تكتف بذلك بل قامت بتقليد بعض الحركات التي يقوم بها عبدالله. ولم يتردد الأخير في إعلان إعجابه بما فعلته. وجاء هذا من خلال تغريدة نشرها على حسابها الخاص على "تويتر" حيث كتب: ""انتِ فعلاً فنانة وموهوبة شكراً لك".
ويشار إلى أن الفنان تعرض في وقت سابق للانتقاد بسبب إطلاقه أغنية جديدة رأى بعض المتابعين أن توقيتها لا يناسب شهر رمضان. وعلى هذا رد في تغريدة جاء فيها: "لمن يعتبرون أن الأغاني حرام راعوا غيركم ممن يرون الأمر بمنظور مختلف، كفوا عن استمرار نظرتكم الدونية للفنانين".
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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى اكتشفوا كيف كان عبد المجيد عبدالله في طفولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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