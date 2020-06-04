مريم حسين تبرر وتواجه بالسخرية مجدداً بعد اتهامها بالعنصرية

بعد تعرضها لموجة من الانتقادات بسبب نشرها صورة شخصية ببشرة سمراء خرجت الفنانة مريم حسين عن صمتها وكشفت ما دفعها إلى حذف الصورة بعد ذلك.

وجاء هذا في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وتوجهت فيه بالشكر إلى كل الأشخاص الذين دافعوا عنها وأضافت أنها قامت بحذف الصورة بناء على طلب معجبيها وجمهورها الذي يعتبر بالنسبة إليها سبب نجاحها.

وتابعت أنها تلقت الكثير من التعليقات الإيجابية وأنها قررت الحذف من أجل تجنب تأثير تلك السلبية. إلا أنها تعرضت رغم هذا للسخرية والتنمر مجدداً واتهمها الكثيرون بمحاولة لفت الأنظار.

ويشار إلى أنها نشرت الصورة تضامناً مع أصحاب البشرة السمراء على خلفية ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية من تظاهرات. وتعرضت على إثر هذا لهجوم من المذيعة الكويتية زينب بنت علي حيث أعادت الأخيرة نشر صورة النجمة على حسابها على "تويتر" وأرفقته بتعليق اتهمتها من خلاله بالعنصرية وكتبت: "نست يوم قالت عنّي يالحبشيّة؟".

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ويذكر أن العديد من الفنانين أعلنوا رفضهم للعنصرية بطرق مختلفة أبرزها الظهور ببشرة سمراء أو نشر صورة سوداء على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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