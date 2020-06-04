محامي محمد وزيري يفجر مفاجأة

فجر المحامي أشرف عبد العزيز الموكل من محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مفاجأة تتعلق بالخلاف والدعوات القائمة بينهما.

وجاء هذا في تصريح أدلى به ضمن تقرير لبرنامج Et بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC. وقال إنه لا أثر لأي شكوى مقدمة من الفنانة ضد موكله.

واضاف أنه لم يجد محضر الشكوى في قسم العمرانية ولا في أي محكمة، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يتم إعلان بعض تفاصيل القضية المرفوعة ومكان تحرير الشكوى قبل التحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا رداً على تصريحات أدلى بها في وقت سابق ياسر قنطوش محامي هيفاء حيث كشف أنه قام بتحرير محضر رقمه 177766 للعام 2020.

وفي وقت سابق كشف المحامي تفاصيل اتهام النجمة لوزيري بسرقة 63 مليون جنيه من أرصدتها المصرفية مع الإشارة إلى أن الأخير نقل أموالاً من حسابها إلى حسابه من دون إذن منها.

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وأضاف خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 أن لديه محاضر ومستندات رسمية تؤكد ذلك. ولفت إلى أن مدير الأعمال السابق ارتكب بذلك جنايتين قد تصل عقوبتهما إلى 15 سنة في كل قضية.

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