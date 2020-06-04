نادين نسيب نجيم توضح حقيقة تصريح مسيء للممثلات السوريات

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها بسبب تصريح نسب إليها وجاء فيه: "لا فضل لأي ممثل سوري علي، كفوا عن السخافات. هناك دائماً هجوم عليي من قبل الممثلات السوريات لأن وجودي على الساحة الفنية قلل من طلبهن للمشاركة في المسلسلات وخاصة سلافة معمار وكاريس بشار".

وأعادت نشر التصريح من خلال حسابها الخاص على "تويتر" نافية أي صلة لها به وكتبت: "رجعنا للحكي الفاضي وتلفيق خبار كذابة عن لساني! يا عمي الدني وين وانتو وين؟ كل شي عم يصير حوالينا و بعد في ناس بالها فاضي بقصص تافهة وأكاذيب الله يشفي".

وأضافت في تغريدة أخرى: "لا صحة لهذا الكلام ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام وسوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن وأطلب من هذه الصفحات بسحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين والمعجبين الذين أشاروا إلى أن ما ورد في التصريح لا يتفق وأسلوب الممثلة اللبنانية في التعبير. ويشار إلى أن نادين أعربت مثل العديد من الفنانين عن رفضها للعنصرية ونشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة سوداء مع التعليق: "ولدنا جميعاً أحرار ومتساوين. لا للعنصرية".

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