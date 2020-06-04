القاهرة – لايف ستايل
في ظل موجة التعاطف مع ذوي البشرة السمراء التي يشهدها العالم والوسط الفني، استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة للفنانة الإماراتية أحلام نشرتها في العام 2019 وتحديداً خلال الحفل الذي أقامته لمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وظهرت فيها بالأبيض والأسود، علماً أنها أرفقتها حينها بتعليق جاء فيه: "من كثر ما أحب السمراوات قلت أبي صورة وأنا سمراء" كما تضمن كلمات أغنية "أسمر يا سمراني" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
وتعرضت على إثر هذا لموجة من التنمر القاسي حيث سخر العديد من المتابعين من لون بشرتها. ومما جاء في التعليقات: "شكلها مصدقة حالها إنها من البيضاوات" و"على أساس لونها الأصلي أبيض" و"هو انتِ أصلاً سمرا ليش تبين تكونين سمرا؟" و"منو قال لكم إنكم بيض من الأساس؟" و"سنووايت شفيها؟".
ويشار إلى أن الفنانة فاجأت الجميع قبل هذا بأحدث ظهور لها على المواقع بعد غياب شبه تام على إثر انتشار موجة فيروس كورونا المستجد. وبدت في صورة نشرتها بإطلالة ملكية حيث استعادت فستاناً ارتدته منذ عامين خلال إحيائها حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات جرش في الأردن.
قد يهمك ايضاًً:
شريهان تثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة وأحلام تعلق
أمل بوشوشة تتعرض للتهكم من أحلام مستغانمي
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتعرض للتنمر بسبب بشرتها السمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.