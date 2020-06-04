أحلام تتعرض للتنمر بسبب بشرتها السمراء

في ظل موجة التعاطف مع ذوي البشرة السمراء التي يشهدها العالم والوسط الفني، استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة للفنانة الإماراتية أحلام نشرتها في العام 2019 وتحديداً خلال الحفل الذي أقامته لمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وظهرت فيها بالأبيض والأسود، علماً أنها أرفقتها حينها بتعليق جاء فيه: "من كثر ما أحب السمراوات قلت أبي صورة وأنا سمراء" كما تضمن كلمات أغنية "أسمر يا سمراني" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وتعرضت على إثر هذا لموجة من التنمر القاسي حيث سخر العديد من المتابعين من لون بشرتها. ومما جاء في التعليقات: "شكلها مصدقة حالها إنها من البيضاوات" و"على أساس لونها الأصلي أبيض" و"هو انتِ أصلاً سمرا ليش تبين تكونين سمرا؟" و"منو قال لكم إنكم بيض من الأساس؟" و"سنووايت شفيها؟".

ويشار إلى أن الفنانة فاجأت الجميع قبل هذا بأحدث ظهور لها على المواقع بعد غياب شبه تام على إثر انتشار موجة فيروس كورونا المستجد. وبدت في صورة نشرتها بإطلالة ملكية حيث استعادت فستاناً ارتدته منذ عامين خلال إحيائها حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات جرش في الأردن.

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