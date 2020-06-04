تطورات جديدة في قضية أحمد الفيشاوي وابنته

أعلنت محكمة جنح الدقي تأييد الحكم الصادر بحق الفنان أحمد الفيشاوي والذي يقضي بحبسه لمدة سنة واحدة بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

وفي هذا السياق قال وكيل الأخيرة المحامي شعبان سعيد إنه ‏يتوقع أن يقوم الفنان بسداد نفقة ابنته لكي لا يتم تنفيذ حكم السجن، مشيراً إلى أن الأخير ما زال يماطل ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع العناد.‏ وتوجه إليه طالباً منه سداد النفقة خصوصاً أنه ثري مع الإشارة إلى أن لينا هي ابنته الوحيدة.

ونقل عن ثناء لحظي، محامية أحمد الفيشاوي، قولها إنه تم إبلاغه بالقضية فى مكان لم يعد مقيماً فيه. ولفتت إلى أنه تم تحرير إخطار رسمي يعلن فيه ‏مكانه القانوني وهو ما لم يتم أخذه في الاعتبار‎.‎

وأشارت إلى أنها وموكلها لم يحضرا الجلسة الأولى ولم يقدما المستندات والأوراق اللازمة لتبيان صحة موقفه القانوني. واعتبرت أن إقامة لينا مع والدتها في بريطانيا مخالفة للقانون مذكرة بأن الممثل حرم من لقاء ابنته منذ 5 سنوات علماً أنه يتم تحريضها ضده.

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