بسمة وهبة تكشف تسبّب فنانة بانتشار كورونا بين زملائها

تستعد الفنانة كارول سماحة، لإطلاق عمل غنائي كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي من حيث الصوت والاخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية.

والجديد بالذكر أن الفنانة كارول سماحة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الأغنية التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن سلسلة الأعمال الفنية التي تستعد الشركة المنتجة إصدارها لمجموعة من نجوم ونجمات الأغنية العربية. قد يهمك ايضا: كارول سماحة تشيد بابنتها في صنع الحلوى بصورة عبر "إنستجرام" كارول سماحة تشتاق لمقابلة الجمهور وتعلق على الحفلات الـ"on line"

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