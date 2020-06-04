تعرف علي فتاة تشبه ياسمين صبري حتى بنبرة الصوت

أثارت فتاة مصرية ضجة كبيرة عل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع مصور قامت بتسجيله على تطبيق "تيك توك" وتطرقت فيه إلى مسألة تنمر الأثرياء على أبناء طبقات المجتمع الأخرى.

وأكثر ما أثار الاهتمام هو الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ياسمين صبري حيث رأى الكثيرون أنها تشاركها العديد من ملامحها. واعتبر بعضهم أنها تشبهها أيضاً بطريقة الكلام ونبرة الصوت. وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على "تويتر" وقارن المغردون بينها وبين الفنانة ودعوها إلى إضافة شامة لتصبح نسخة عن الأخيرة.

ويشار إلى أن ياسمين لفتت الأنظار في وقت سابق بصورة نشرتها على حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيها وهي تقود سيارتها من طراز "رولز رويس كولينان" والتي يصل سعرها إلى ما يقرب من 400 ألف دولار أميركي.

كذلك لاحظ المتابعون الساعة التي زينت بها معصمها وهي من توقيع دارAudemars Piguet ويقدر ثمنها بـ29 ألفاً و300 دولار وجمعت في صياغتها مواد مثل الستانلس ستيل والفولاذ كما رصعت بخيوط من الذهب وحبيبات من الماس.

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