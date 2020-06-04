شكوى مفاجئة من شقيق ياسمين عبد العزيز ضد هؤلاء الفنانين

فاجأ وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعي حسابه على "فيسبوك" بإعلان تقديم شكوى ضد عدد من الفنانين.

وفي هذا السياق كتب: "بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد المحترم الأستاذ أشرف ذكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوى للنقابة ضد كل من إدوارد، ريهام سعيد، عمرو عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودي".

وأضاف: "مع الاحتفاظ بكافة حقوقي القانونية برفع دعوي ضد كل من ادوارد، ريم البارودي، ريهام سعيد، عمرو عبد العزيز وأخيراً قناة أوربت برنامج القاهره اليوم".

ويذكر أنه نشر الفيديو المذكور على الحساب نفسه ووجه من خلاله رسالة تهنئة ولوم لشقيقته ولعدد من زملائه في الوسط الفني.

وقال: "في البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جداً، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

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وتابع: "في النهاية إنتِ حرة واخترتِ اللي يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودي حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها". وذلك قبل أن يقوم بحذف المقطع.

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