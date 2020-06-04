كشف نتيجة فحص كورونا الخاص بأحمد السقا وزوجته

أعلن الفنان المصري أحمد السقا النتيجة النهائية للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد الذي أجري له ولزوجته الإعلامية مها الصغير. وكشف ذلك من خلال خاصية "ستوريز" على حسابه على "إنستغرام" حيث كتب: "أنا وزوجتي بخير الحمد لله. التحليل طلع وكله تمام وربنا يشفي كل من أصيب".

ويأتي هذا بعدما أشار في وقت سابق إلى أنه يعتزم الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً تبعاً لبروتوكول وزارة الصحة وعلى إثر إعلان إصابة الإعلامية دينا حويدق التي تقدم برنامج Its show time إلى جانب زوجته.

وأعلن بعد ذلك إجراءه والأخيرة مع وأولادهما فحوصات كورونا للاطمئنان على صحتهم. ويشار إلى أنه ثبتت إصابة عدد لا يستهان به من الإعلاميين المصريين بالمرض ومنهم إضافة إلى حويدق كريم رمزي ومآثر المرصفي وريهام السهلي وآية عبد الرحمن وإلهام نمر وداليا أبو عمر وعمرو صلاح.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنان بعد مشاركته في برنامج "إغلب السقا" الذي قدمه خلال شهر رمضان مع مقدمة البرامج اللبنانية رزان مغربي.

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