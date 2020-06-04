بسمة وهبة تكشف تسبّب فنانة بانتشار كورونا بين زملائها

خصّصت الإعلامية المصرية بسمة وهبة فقرة "شكة الدبوس" في برنامجها "كل يوم" عبر قناة ON، لتكون موّجهة ضد فنانة مشهورة عملت عزومة في العيد ضاربة بإجراءات الوقاية من كورونا عرض الحائط واللي تسببت بانتقال العدوى بين المدعوين".

وقالت بسمة خلال حلقة امس (الأربعاء): "مينفعش تكتبي وتشتكي من قلة وعي الناس، ولما يجي العيد متستحمليش الكلام اللي بتقوليه وتعملي عزومة بالاستهتار والكارثة اللي حصلت واللي أنتي عملتيها يعني المفروض تكوني قدوة في تنفيذ إجراءات الوقاية، وعموما مش محتاجين نقول أسماء لأن الأسماء بقيت معروفة من أخبار الإصابة".

وفي حين لم تعلن بسمة وهبة هوية الفنانة المقصودة، أعلن عدد كبير من الفنانين المصريين خضوعهم لفحوصات كورونا في الأيام الأخيرة، على رأسهم أحمد السقّا وعائلته، والشاعر الغنائي أحمد تيمور، والممثل أحمد داوود.

يذكر أن عدد من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم مذيعات قناة cbc وcbcb Extra آية عبد الرحمن وريهام السهلي ، والمذيعة إلهام النمر مذيعة القناة الأولى والمذيع عمرو صلاح وداليا أبو عمر، وغيرهم.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

بسمة وهبة تدافع عن علاقات ياسمين صبري ودرّة

بسمة وهبة تنفي إصابتها بفيروس كورونا