سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة: "صــبــاح التفاؤل والــخــيــر عليكم حـبـايــب قلبي".
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "صباح السكر يا سمسمة، صباح الجمال يا قمر، صباح الفل على احلى فنانة، يومك جميل شبهك".
يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
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