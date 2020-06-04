أحلام تُشعر المتابعين بالقلق على صحة شريهان

أثارت الفنانة المصرية شريهان قلق متابعيها بسبب تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر" وكتبت فيها: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر".

وتساءل الكثيرون عن سبب ذلك وعما إذا كانت تعاني من مرض ما. وكانت الفنانة الإماراتية أحلام من أبرز المعلقين على التغريدة حيث أعادت نشرها على حسابها الخاص وأرفقتها بالتعليق: "سلامتك يا غالية".

ومنعاً للجدل سارعت الفنانة المصرية إلى توضيح حقيقة التغريدة من خلال الإشارة إلى أنها قصدت بذلك الأوضاع العامة وليس حالة خاصة تتعلق بها وعلقت: "قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً، كل العالمين وليس نفسي".

وأضافت: "حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أي أذى. اللهم أمين يا رب العالمين لترد أحلام: "اللهم آمين جزاك الله عنا خيراً وربي يتقبل منا كلنا ما دعينا".

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ويشار إلى أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا مؤخراً صورة قديمة لها ظهرت فيها وهي تحمل ابنتها الرضيعة بعد مدة قصيرة على ولادتها. وهو ما أطلق التعليقات التي تمت من خلالها المقارنة بين شكليها الماضي والحالي.

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