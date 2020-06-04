أحمد حلمي يضحك الجميع بزي "بوليس كورونا"

كعادته أشاع الفنان المصري أحمد حلمي موجة من الفرح في أوساط متابعي حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وجاء هذا بعد نشره صورة أظهر فيها بطريقة كوميدية الاجراءات التي يلتزم بها أثناء خروجه من المنزل لحماية نفسه من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وظهر فيها وهو يجلس في السيارة واضعاً على رأسه قناعاً أسود مع نظارات وكمامة طبية. وشبه نفسه من خلال التعليق بأفراد الشرطة الذين يرتدون هذا الزي وكتب: "بوليس كورونا".

وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين الذين أثنوا على عفويته وطرافته وحققت الصورة أكثر من 285 ألف إعجاب في ساعات قليلة جداً.

ويشار إلى أنه لفت الأنظار قبل ذلك برسالة نشرها على الحساب نفسه ناعياً فيها الفنان الراحل حسن حسني حيث علق: "الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ اللي ما بيرفضش لحد طلب والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه. كان الصديق الوفي الجدع والأب اللي بيحب الخير لأولاده وجايز أكتر من نفسه. الله يرحمه كان بيحترم الصغير قبل الكبير. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالده وعايشه معانا ومع أجيال تانيه بعدنا. هتوحشنا يا عم حسن أوي. في الجنة ونعيمها يارب".

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