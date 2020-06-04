بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد محمود عبد العزيز بعد 4 سنوات على وفاته

احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بيوم ميلاد زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز موجهة له هدية على طريقتها الخاصة.

وكتبت امس (الأربعاء) تعليقاً على صورة جمعتها بالراحل في حسابها على موقع "انستغرام": "غدا عيد ميلادك كنت انتظره وساظل انتظره لانه كان يوم سعاده لي ويوم خاص لي ساكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا".

وأضافت: "وهديتي لك والناس البتحبك الدعاء والصدقه وحشتني وبحبك الفاتحه".

ووافت المنية محمود عبد العزيز في يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاماً في الساعة الثانية عشر، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

بوسي شلبي تشيد بدور يسرا في خيانة عهد

بوسي شلبي تعلق على ظهور صفاء أبو السعود