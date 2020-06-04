شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد الساحر.. محمود عبد العزيز الأب مع أبنائه وزوجاته.. صور نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد نجم مختلف حيث جمع بين الوسامة وخفة الدم والموهبة الكبيرة، حتى أطلق عليه الجمهور لقب "الساحر"، ولد النجم الراحل محمود عبد العزيز فى مثل هذا اليوم عام 1946، فى حى الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمى إلى أسرة متوسطة، تعلم فى مدارس الحى إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.





بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" فى بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فى المسلسل مع محمود ياسين ونيللى، وفى السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، بدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".

بلغ عدد أفلام محود عبدالعزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدورالبطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو "البنت الحلوة الكدابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.





تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهى "جيجى زويد"، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، اللذين يعملان بمجال التمثيل، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن الأسباب والتفاصيل، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسى شلبى التى عاشت معه حتى وفاته.





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وعانى محمود عبد العزيز فى الفترة الأخيرة من حياتة كثيرا بسبب مرضه، حيث توفى بعد إصابته بمرض السرطان وكان فى حالة متأخرة، وهو ما كشفه الإعلامى عماد الدين أديب.