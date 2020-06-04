شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف: معنديش أكونتات على مواقع التواصل الاجتماعى باستثناء تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم يوسف الشريف، فى بيان صحفى، أنه لا يمتلك أى أكونتات على صفحات التواصل الاجتماعى باستثناء موقع التدوينات "تويتر" وهو موثق، مشيرا إلى أنه ليس له أى أكونت شخصى على فيس بوك أو إنستجرام وله صفحة موثقة على فيس بوك يتابعها من خلال أدمنز تابعين له قائلا: "معنديش أكونتات ليا ومسئول عنها على صفحات السوشال ميديا ألا أكونتى الموثق على تويتر"، وأرجو من الجمهور ألا يتداولو أى أخبار غير صادرة من أكونته الموثق، ويتابع أن التويتات المفبركة بالفوتوشوب التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة أمر مزعج له ومن يريد التأكد من أى تويتة له يمكن أن يرجع للأكونت الموثق على تويتر.

يشار إلى أن النجم يوسف الشريف، شارك فى موسم رمضان المنصرم، بمسلسل "النهاية"، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، ناهد السابعى، سهر الصايغ، بالاضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم محمود عبد المغنى، المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامى، ومن إنتاج شركة سينرجى.