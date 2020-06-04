شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن الفيلم المصرى "سعاد" بعد اختياره فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان كان السينمائى، عن اختياراته الرسمية لدورته الـ73، والتى تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصرى "سعاد" إخراج اَيتن أمين، وفى التقرير التالى 6 معلومات عن فيلم سعاد ومخرجته ومؤلفه.

1- حاز فيلم سعاد على جائزة التطوير بمهرجان الجونة في دورته الماضية.

2- "سعاد" ليس الفيلم المصرى الأول الذى يشارك فى المسابقة إذ سبقته أفلام "دنيا" للمخرج محمد كريم الذى شارك في دورة المهرجان عام 1946، "ابن النيل" و"صراع فى الوادى" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، اللذين شاركا في الدورة الـ 1952 و1954، وفيلم "ليلة غرام" للمخرج الكبير أحمد بدرخان الذى عرض عام 1952

3- يعد فيلم سعاد ثانى تجربة روائية طويلة للمخرجة أيتن أمين بعد فيلم فيلا 69، الذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي.

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4- "سعاد" هو أول سيناريو فيلم لكاتب محمود عزت.

5 - أيتن أمين حاولت لسنوات إيجاد تمويل للفيلم دون أن تفرض عليها جهة إنتاجية شروطها ليخرج العمل كما تريد.

6 - الفيلم شارك فى إنتاجه المنتجة التونسية درة بوشوشة إلى جانب مارك لطفى ومحمد حفظى.

وكانت آخر الأفلام المصرية المنضمة لقائمة ترشيحات مهرجان كان السينمائى فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى الذى شارك عام 2018 فى المهرجان.

وكان القائمون على المهرجان قد أعلنوا أن بعض الأفلام التى كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي قبل إلغائه بسبب كورونا ستعرض بالمهرجان العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ الأفلام التي تم اختيارها رسميا في عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيري خلال المؤتمر الصحفى إلى أن التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة.