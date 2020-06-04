شكرا لقرائتكم خبر عن من ألبوم الذكريات.. بسمة: صور زمان فيها فرحة وأمل فى بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة بسمة ذكريات طفولتها بصورة قديمة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بها وهي تلعب معلقة عليها قائلة: " لما الواحد يدعيه في صور زمان ويلاقى فرحة وتفاؤل وامل في بكرة"، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة .







بسمة

وكانت الفنانة بسمة قد استعادت ذكرياتها منذ أيام، بصورة لها من أول ظهور لها أمام الكاميرات فى مرحلة طفولتها والتي ظهرت فيها وسط المعالم السياحية وهي ترتدي عباءه باللون الأحمر، وكتبت "اول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا.. عيلة صغيرة، لا فاهمة يعنى إيه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول.. بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده".

وفى تصريحات سابقة للفنانة بسمة، قالت إن عودتها بعد الغياب أثر عليها، معلقة:"جزء من الشغلانة اللى بعيد عن العين بعيد عن القلب"، موضحة أنها نضجت فى هذه السنوات".

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وعلقت الفنانة بسمة على فيلم "ليلة راس السنة"، تزامناً مع قرب عرضه فى دور السينما، قائلة إن عودتها للجمهور مرتبطة بحبها للتمثيل أياً كان العمل درامى أو سينما، مضيفة: "أنا كممثلة بحب التمثيل إن شا الله أمثل فى صالون بيتى.. عاوزة أمثل فى أى حتة".

واستكملت: "بحكم العادة تربينا كمجتمع على أن السينما هي التي تعيش عمر أطول ليس كقيمة أعلى ولكن كوسيلة توصيل مختلفة من حيث المدة مقارنة بالمسلسلات خاصة الممتدة منها على حلقات كثيرة، موضحة أن الفيلم وسيلة مختصرة لتلخيص الحدوتة وإيصال كافة المعلومات في وقت أقصر والسينما لها سحر خاص.