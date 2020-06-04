شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان 24 ..لحظات رومانسية بين عثمان وحبيبته بالحلقة الجديدة من قيامة عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة 24 من مسلسل "قيامة عثمان" ظهرت لحظات رومانسية بين الاجا عثمان وحبيبته كارايل، حيث كان يقودان الخيل، فى الوادى، ومع الحديث عن العائلة ، حاولت كارايل أن تتحدى عثمان فى الانطلاق بالحصان، ليركضا سوياً فى لحظات رائعة بينهما، فضلا عن جودة التصوير والأماكن الخلابة والطبيعية.

وعلى جانب أخر، ظلت المحاربة صوفيا فى محابة، جنود الاجا عثمان، الذين كانوا يبحثون عنها فى فى الغابات، لتقتلهم جميعاً، وتقول نصاً" سأخذ منكم ألف روح.. من أجل كل نفس سرقتموها من السيد يانير".

Advertisements

واستطاع عثمان بالفعل أن يكون رقمًا صعبًا يؤرق الدولة البيزنطية والمغول بقيادة بلغاى الذى يبدو عليه أنه تيقن إلى وجود قوة تواجهه ولابد من عقد عدد من المعاهدات والهدنة معه، في المقابل بدأ عثمان فى إعداد جيشه لأول مرة بعدد جديد من الرجال والسيوف والدروع والخيول، وإعداد القوة اللازمة بعد تنصيب شقيقه جندوز زعيمًا للقبيلة خلفًا لعمه ديندار.



