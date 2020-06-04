شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تثير القلق على صحة شيريهان بتعليق على تويتر .. والأخيرة ترد: أدعو للعالمين وليس نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلق كبير انتاب المتابعين وعشاق وجمهور النجمة شيريهان، بعد تعليق للنجمة الإماراتية أحلام، على احدى تغريداتها، فالقصة بدأت مع دعاء، كتبته شيريهان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث قالت فيه، "أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ" لترد أحلام، "سلامتك يا غالية"، وهنا ظن البعض من المتابعين للنجمتين، أن شيريهان أصيب أو أنها مريضة، فعلقت قائلة، "قلقى ودعائي عليكم ولكم جميعاً "كل العالمين" وليس نفسى.. حماكم ربى و رعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أى أذى .. اللهم أمين يارب العالمين"



أحلام وشيريهان

وكانت شيريهان أعربت قبل عدة أيام عن تمنياتها بالشفاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى، بعد إصابتها بفيروس كورونا. ونشرت شيريهان صورة قديمة مع رجاء، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وقالت: "كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعاً بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وابنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة.. انهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. انهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان والإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي.. يااارب".

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يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، منذ عدة أيام، وأكد مصدر بالمستشفى لليوم السابع، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى فى تحسن، ودرجة حرارتها عادت لطبيعتها، ولكنها مازالت فى غرفة العناية المركزة.