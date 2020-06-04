يوسف الشريف: معنديش حسابات شخصية على "السوشيال ميديا" غير "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد الفنان يوسف الشريف أنه لا يمتلك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عدا حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، لافتا أنه موثق.
وتابع في بيان صحفي "لا أمتلك حسابا شخصيا على موقع فيسبوك، فقط لدي صفحة رسمية موثقة، أتابعها من خلال شخص مسؤول عنها".
وأضاف الشريف "أرجو من الجمهور ألا يسير خلف أي أخبار غير صادرة عن حسابي الموثق، وألا ويتابع التغريدات المفبركة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددا على أن الأمر يسبب له إزعاج.
جدير بالذكر أن يوسف الشريف شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "النهاية"، فكرته، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، بطولة عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، سهر الصايغ، أحمد وفيق.
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