بكلمات "كلنا إنسان".. مدحت العدل يناهض العنصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الأفعال العنصرية التي يرتكبها البعض.
وكتب "العدل" كلمات واحدة من أشهر أغانيه "كلنا إنسان"، والتي غنتها الفنانة سميرة سعيد عام 2006، معلقا: "رغم اختلاف اللسان.. وإن البشر ألوان.. متفرقين في النوايا والشكل والأديان.. لكن إلهنا واحد.. رب البشر واحد بالحب جمعنا.. وكلنا إنسان".
وتابع: "بمناسبة العنصرية الفجة وحالة اللاإنسانية وموت الأمريكي چورچ فلويد، ولطمة علي وجه كل عنصري متدنِ الأخلاق يتنمر علي أي مختلف".
وكانت احتجاجات ومظاهرات قد اشتعلت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل فلويد، ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الهاشتاجات والصفحات لنبذ العنصرية.
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