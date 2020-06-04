محمد اسماعيل - القاهرة - ‪ "بعد اختياره بمهرجان "كان" تعرف على كواليس تقديم فيلم "سعاد

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، عن اختياراتها الرسمية لدورته الـ73، والتي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري "سعاد" إخراج اَيتن أمين، الذي حاز على جائزة التطوير بمهرجان "الجونة" في دورته الماضية.

مراد مصطفى "المخرج المساعد بالفيلم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف كواليس تقديمه، وقال:"بدأت المخرجة آيتن أمين العمل على الفيلم من حوالي 5 سنوات، وحصلت على منح عديدة بعضها من فرنسا والأخرى عربية؛ لتنفيذه، أما تصويره فاستمر لمدة عام بين الزقازيق والإسكندرية".

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وأضاف "كل من شاركوا في تمثيل الفيلم، غير محترفين ويخوضون تجربتهم الأولى، وهذا كان شرطًا أساسيًا لصناعته، إذ أتاح ذلك دخول الكاميرا لبيوت حقيقية بشكل طبيعي؛ لرصد الواقع الاجتماعي بشكل طبيعي وصادق".

مراد تابع ليقول: "بحكم كون الفيلم ينتمي للسينما المستقلة، واجه صعوبات عديدة، منها تقديمه بميزانية قليلة، لكن مع التحضير الجيد والمرونة في طريقة التنفيذ، كانت المخرجة تسعى لتجاوز ذلك، وإن كنا واجهنا أيضا مشكلة أن العمل لا يوجد به نجوم لها اسمها الذي يساعد على توفير التمويل، وهنا يجب الإشادة بالدور الذي قام بها المنتجان سامح عواض ومحمد حفظي، للدعم بقوة، والأخير تحديدًا له دور كبير في دعم هذا النوع من الأفلام".

فيلم "سعاد" تأليف محمود عزت في ثاني تعاون له مع المخرجة آيتن أمين، إذ كتب فيلمها الروائي الطويل الأول "فيلا 96"، الذي قام ببطولته خالد أبوالنجا، وأروى جودة.

وشارك في بطولة "سعاد"، الوجوه الجديدة بسملة الجياش، وبسنت أحمد، وسارة شديد، وحسين غنيم.