"تحدي الجاذبية".. هند صبري تستعيد ذكريات "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2".
وظهرت "هند" في الصور وهي معلقة بعدد من "الحبال"، وكتبت: "أحيانا يضطر الممثل لتحدي الجاذبية، من كواليس الفيل الأزرق 2، لا تخافوا ولكن إحذروا".
وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" نجاحا كبيرا وقت عرضه بالسينمات، إذ تجاوزت إيراداته 103 مليون جنيه.
والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
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