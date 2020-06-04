"كفاية إشاعات".. دينا فؤاد تتحدث عن رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعثت الفنانة دينا فؤاد، رسالة حب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

وكتبت: "أستاذتنا وحبيبة الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يارب وترجعي لنا بألف سلامة، ادعولها أرجوكم ربنا يعجل بشفائها عن قريب".

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وتابعت: "لو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات وأخبار كاذبة، إحنا في وقت صعب وعايزينه يعدي على خير، ربنا يحفظنا ويحفظ أهالينا وحبايبنا يارب".

وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية عقب انتهائها من المشاركة في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، والذي يعرض في شهر رمضان الماضي.

ومنذ يومين نقلت الفنانة الكبيرة غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.