نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت حنان على الصورة داعية للجداوي قائلة:"حبيبتي وحبيبه الكل ربنا يشفيكي ويعافيكي وتطلعي منها اقوي ياااارب ويارب إشفي كل مريض واحفظنا جميعا". يذكر أن الجداوي قد أصيبت بالكورونا قبل 10 أيام وتم عزلها في إحدى المستشفيات بالإسماعيلية، وكانت اخر مستجداتها الصحية دخولها للعناية المركزة إلى أن تصل لحالة صحية مستقرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع لـ رجاء الجداوي: يارب تطلعي منها أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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