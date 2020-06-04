صبا مبارك تدعو لرجاء الجداوي بالشفاء

حرصت الفنانة صبا مبارك على الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ودعت صبا للجداوي قائلة:"ربنا يشفيكي ياروح

قلبي".

اجتمعا صبا والجداوي في العمل الدرامي الشهير "حكايات بنات" في جزءه الأول الذي عرض عام 2012، وتميرزت الجداوي

في المسلسل بدور الأم لمتواجدة في أغلب البيوت المصرية، وهذا هو سر نجاح الدور، وشارك في العمل مجموعة من نجوم الدراما منهم"دينا الشربيني، ريهام أيمن، حورية فرغلي، من تأليف باهر دويدار، إخراج:حسين شوكت.