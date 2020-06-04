فيديو.. رامز أمير يمارس رياضة التايكوندو بالكمامة

حرص الفنان رامز أمير على مشاركة جمهوره مقطع فيديو أثناء ممارسة رياضة التايكوندو، وظهر خلال الفيديو يرتدي الكمامة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "أمير" عبر صفحته قائلًا: "ناس كتير سألتنى ليه لعبت تايكوندو بالذات مش أى فنون قتالية تانية، أول حاجة لأنها صعبة وأنا بستمتع بالتحدى، تانى حاجة لأنها تعتبر أرقى فن قتالى فى استخدام ضربات الرجل، على مستوى التكنيك وشكل الحركات هى الأجمل". قتالى فى استخدام ضربات الرجل، على مستوى التكنيك وشكل الحركات هى الأجمل". وتابع: "أما بالنسبة للقوة فهى أقوى ضربات رجل فى كل الفنون القتالية، آخر حاجة بقه أنها أكتر رياضة فيها إبهار حركى ينفع يستخدم للأكشن فى السينما".

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