صورة.. لقاء نادر يجمع بين شادية وأنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة نادرة لها مع الفنانة القديرة شادية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" شاركت أنغام الصورة مع جمهورها من خلال خاصية "ستوري" على "انستجرام" بعدتداولها من إحدى متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي. على "انستجرام" بعدتداولها من إحدى متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements يذكر أن أنغام قد أحييت مؤخراً حفلاً غنائياً بمنطقة الأهرامات ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، ويعتبر حفلها الأول "دون جمهور" في ظل ظروف العزل المنزلي للوقاية من وباء احتفالات عيد الفطر المبارك، ويعتبر حفلها الأول "دون جمهور" في ظل ظروف العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا ، وحصل على نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع الانترنت المختلفة، وقدمت باقة غنائية مختلفة من أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدا".

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