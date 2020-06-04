أصالة نصرى تتصدر جوجل بعد تقديم أغنية "سينغل"

تصدرت الفنانة اصالة نصري محركات البحث جوجل، بعد ان استقرت على تقديم أغنية "سينغل" التى تحمل الطابع الخليجى خلال البوم يتم طرحة الفترة المقبلة، على أن يجمعها هذا المشروع مع شركة "لايف ستايلز ستودي" للمرة الأولى.
وقد وعدت اصالة اصدقائها المقربين في لبنان بزيارةفي القريب العاجل، التى اعربت عن اشتياقها للبنان ولأصدقائها، خاصة بعد أن نشرت صورة لصديقها مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران تعده بذلك.
وكانت اصالة قد احتفلت بعيد ميلاد ولديها التوأم علي وآدم طارق العريان قبلأيام، وعلى عكس ما توقع البعض بوجود والدهما المخرج طارق العريان ضمن الاحتفال العائلي، لكنه غاب عن الصورة تماما حتى أنه لم يرسل لهما تهنئة عبر صفحتيهما الرسمية على "انستغرام".
وقد شاركت اصالة في الموسم الرمضاني الأخير بأغنية "سلام سلام" ضمن حلقات مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية فور عرضها. حسبما أورد موقع "الأنباء".
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