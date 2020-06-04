دينا فؤاد تتمنى الشفاء لرجاء الجداوي وتدعو لعدم نشر الشائعات

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن دعمها الكامل وتمنياتها من الله أن يشفي الفنانة الغالية رجاء الجداوي، وأن تعود إلينا سريعًا، فهي أستاذة نتعلم منها الكثير على الجانبين الفني والإنساني.

نشرت وجه القمر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بالفنانة القديرة، وقالت: "أستاذتنا وحبيبة

الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يا رب وترجعي لنا بألف سلامة"، متمنية أن يدعو الجميع لها بأن يتم شفاؤها عن قريب.

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وجهت دينا فؤاد الدعوة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك

من وسائل الإعلام بالكف عن بث الشائعات، قائلة: "لو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات وأخبار كاذبة، نحن في وقت صعب ونحتاج إلى التكاتف والتعاون فيما بيننا حتى تنتهي تلك الأزمة".

تمنت الفنانة دينا فؤاد في ختام تصريحاتها بأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، وأننا لابد أن نلتزم بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والالتزام بالبيوت قدر المستطاع.