فن ومشاهير

دينا فؤاد تتمنى الشفاء لرجاء الجداوي وتدعو لعدم نشر الشائعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعربت الفنانة دينا فؤاد عن دعمها الكامل وتمنياتها من الله أن يشفي الفنانة الغالية رجاء الجداوي، وأن تعود إلينا سريعًا، فهي أستاذة نتعلم منها الكثير على الجانبين الفني والإنساني.

 

 نشرت وجه القمر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بالفنانة القديرة، وقالت: "أستاذتنا وحبيبة

الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يا رب وترجعي لنا بألف سلامة"، متمنية أن يدعو الجميع لها بأن يتم شفاؤها عن قريب.

 

Advertisements

وجهت دينا فؤاد الدعوة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك

من وسائل الإعلام بالكف عن بث الشائعات، قائلة: "لو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات وأخبار كاذبة، نحن في وقت صعب ونحتاج إلى التكاتف والتعاون فيما بيننا حتى تنتهي تلك الأزمة".  

 تمنت الفنانة دينا فؤاد في ختام تصريحاتها بأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، وأننا لابد أن نلتزم بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والالتزام بالبيوت قدر المستطاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد تتمنى الشفاء لرجاء الجداوي وتدعو لعدم نشر الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا