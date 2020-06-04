يوسف الشريف: فلسطين أيضًا لا تستطيع التنفس

في ظل المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها معظم مدن أمريكا وتضامن الكثير من دول العالم مع تلك التظاهرات مطالبين بحق المواطنين السود بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي بسبب العنصرية على يد ضابط شرطة أبيض، نشر الفنان يوسف الشريف مساء أمس صورة لبعض الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ليذكر العالم بنفس المعاناة التي يعيشها الفلسطنيون وسط صمت دولي غير مبرر.

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وحرص الشريف على اختيار عدة لقطات بصورة واحدة تظهر نفس المشهد الذي قام به الشرطي الأمريكي مع المواطن أسود البشرة وظل يردد الضحية لا استطيع التنفس حتى مات، ليوضح أنه نفس

نهج إسرائيل ضد الفلسطينين ولكن لا يوجد من يندد به ويدافع عنهم، وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":" فلسطين أيضًا لا تستطيع التنفس Palestine also can't breathe"، مفعلًا هاشتاج جميع الأرواح مهمة alllivesmatter.

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وتفاعل المتابعين معه ومنهم من كتب:"ستظل فلسطين فى قلب كل عربي رغم أنف الصهاينة.. بها أولى القبلتين وثالث الحرمين"، وأضاف أخر:"معك حق بس للأسف العالم اهتموا بجورج اكتر من الفلسطينين".

ويذكر بأن الشريف تصدر ترند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عقب استمرار مظاهرات أمريكا والوضع الحرج الذي أصبحت عليه،

واستنكار العديد من الدول لما تقوم به ضد المتظاهرين وانتشار العنصرية بشكل كبير، وذلك بسبب تنبأ مسلسله النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني 2020، بما يحدث الآن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد المغردون بالمسلسل ووعي القائمين عليه، بجانب ما يحمله من أفكار حول سقوط أمريكا وإسرائيل الأمر الذي أثار تحفظ أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتبر ما يتناوله المسلسل خيالات فقط ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع معلقًا على صفحته بتويتر بعد إذاعة الحلقات الأولى من النهاية:"ما موقفي من مسلسل النهاية؟ فهو لا يستحق التعليق..هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها..يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الآبدين، أما الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة".