كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق سويد: سعيد بمشاركتي في حملة صامدون.. وهذا ما أفعله لتجنب النهايات التقليدية(حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتاباته لاتشبه أحد، دائمًا ما يتجه لكل ما هو جديد وخارج الأفكار التقليدية والصندوق، فهو متعدد المواهب ونجح في التمثيل وتقديم البرامج والتأليف، وحظي بإشادات واسعة خلال الماراثون الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل بالقلب والذي عرض عبر الشاشات اللبنانية، وحقق نجاحات ساحقة، حديثنا عن الكاتب طارق سويد.

وقد التقى الخليج 365 الفني بالكاتب المبدع طارق سويد للتحدث عن نجاحاته الرمضانية في بالقلب وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما الجديد الذي قدمته للجمهور من خلال مسلسل بالقلب؟

الجديد هي المواقف التي شعر بها كل الأشخاص بمختلف أنحاء العالم العربي، وإمكانية التعرض لها وحدوثها في شوارعهم وبلادهم، بسبب عادات وتقاليد خاطئة متمسكين بها من الممكن أن نخسر أشخاص غالية على قلوبنا بسبب إطلاق الرصاص في كل المناسبات.

حدثنا.. هل كنت تتوقع عودة عرضه خلال شهر رمضان بعدما توقف؟

بالتأكيد توقعت بعدما توقف لفترة بسبب الأحداث في لبنان، ولم أكترث بوقت عرضه ولكن اهم شئ أن القصة تعجب الجمهور ويرضى عنه وينجح.

أثناء كتابة العمل.. هل يخطر ببالك أسماء الفنانين التي تليق عليهم الشخصيات؟

دائمًا وأنا أكتب أي عمل يخطر ببالي أسماء الفنانين، ولا أستطيع الكتابة دون تخيل الشخصيات أمامي، وهم يسيرون ويضحكون ويبكون ويفعلون كل شئ.

هل ساهمت في اختيار الممثلين الذين شاركوا بالمسلسل؟

بالتأكيد ساهمت في الاختيار ولكن القرار النهائي لشركة الانتاج، والشركة المنتجة لمسلسل بالقلب كانت احترافية جدًا في التعامل ومتعاونة وتم التنسيق بيننا.

كيف يتغلب الكاتب على تقديم نهاية تقليدية للمسلسل؟

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أنا ككاتب أواجه متاعب كثيرة، لأن الجمهور دومًا يتأثر بالنهاية الحزينة بسبب تعايشهم مع المسلسل ومحبتهم للأبطال ويريد النهاية تكون سعيدة، فأقع في حيرة بين أن أكتب نهاية واقعية وبين تلبية مطالب الجمهور وعدم احباطهم ولكن أتجه لحل وسط يرضي الجميع.

ما رأيك في الأعمال الدرامية التي تستمر لعدة أجزاء؟ وهل توافق أن تكتب هذا النوع من الأعمال؟