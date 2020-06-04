كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر تهنئ آسر ياسين على نجاح مسلسل "100 وش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الفنانة نجلاء بدر بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها مع الفنان آسر ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت نجلاء بدر على هذه الصور تهنئه لنجاح مسلسل "ب 100 وش"مستر عمر مبروك بجد يا آسر".

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سنيرجي.