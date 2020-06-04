كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق سويد لـ"الخليج 365 الفني": مشاهد "بالقلب" كتبتها بكل احساس.. وسعيد بمشاركتي في حملة صامدون (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتاباته لاتشبه أحد، دائمًا ما يتجه لكل ما هو جديد وخارج الأفكار التقليدية والصندوق، فهو متعدد المواهب ونجح في التمثيل وتقديم البرامج والتأليف، وحظي بإشادات واسعة خلال الماراثون الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل بالقلب والذي عرض عبر الشاشات اللبنانية، وحقق نجاحات ساحقة، حديثنا عن الكاتب طارق سويد.

وقد التقى "الخليج 365 الفني" بالكاتب المبدع طارق سويد للتحدث عن نجاحاته الرمضانية في بالقلب وإلى نص الحوار،،

في البداية.. ما الجديد الذي قدمته للجمهور من خلال مسلسل بالقلب؟

الجديد هي المواقف التي شعر بها كل الأشخاص بمختلف أنحاء العالم العربي، وإمكانية التعرض لها وحدوثها في شوارعهم وبلادهم، بسبب عادات وتقاليد خاطئة متمسكين بها من الممكن أن نخسر أشخاص غالية على قلوبنا بسبب إطلاق الرصاص في كل المناسبات.

حدثنا.. هل كنت تتوقع عودة عرضه خلال شهر رمضان بعدما توقف؟

بالتأكيد توقعت بعدما توقف لفترة بسبب الأحداث في لبنان، ولم أكترث بوقت عرضه ولكن اهم شئ أن القصة تعجب الجمهور ويرضى عنه وينجح.

أثناء كتابة العمل.. هل يخطر ببالك أسماء الفنانين التي تليق عليهم الشخصيات؟

دائمًا وأنا أكتب أي عمل يخطر ببالي أسماء الفنانين، ولا أستطيع الكتابة دون تخيل الشخصيات أمامي، وهم يسيرون ويضحكون ويبكون ويفعلون كل شئ.

هل ساهمت في اختيار الممثلين الذين شاركوا بالمسلسل؟

بالتأكيد ساهمت في الاختيار ولكن القرار النهائي لشركة الإنتاج، والشركة المنتجة لمسلسل بالقلب كانت احترافية جدًا في التعامل ومتعاونة وتم التنسيق بيننا.

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كيف يتغلب الكاتب على تقديم نهاية تقليدية للمسلسل؟

أنا ككاتب أواجه متاعب كثيرة، لأن الجمهور دومًا يتأثر بالنهاية الحزينة بسبب تعايشهم مع المسلسل ومحبتهم للأبطال ويريد النهاية تكون سعيدة، فأقع في حيرة بين أن أكتب نهاية واقعية وبين تلبية مطالب الجمهور وعدم احباطهم ولكن أتجه لحل وسط يرضي الجميع.

ما رأيك في الأعمال الدرامية التي تستمر لعدة أجزاء؟ وهل توافق أن تكتب هذا النوع من الأعمال؟

هذا النوع موجود عالميًا منذ سنوات، ولكني أحب القصص القصيرة والغير مطولة، ولكني إذا وجدت أن القصة تحتاج لجزء ثاني بالتأكيد سأوافق.

حدثنا عن حملة صامدون التي انطلقت عبر الجديد؟

حملة صامدون من أجمل الأشياء التي حدثت لأنها تعطي أمل بوجود الإنسانية، بسبب الوضع الاقتصادي بلبنان ومن بعده أزمة الكورونا وتأثيرها على المواطنين، وتأثرت بتفاعل الأشخاص مع صامدون ومساندتهم لغيرهم ولم أتردد أن أشارك في الحملة.

أنت متعدد المواهب بين التمثيل وتقديم البرامج والكتابة.. أيهما يفضل طارق سويد؟

أنا أفضل الكتابة وأجد بها لذة كبيرة وتجعلني أشعر بخلق شخصيات وأحداث، والتقديم أيضُا أحبه والتمثيل.

ماهي نوعية الأعمال أو الأدوار التي تتمنى تقديمها للجمهور ولم يحالفك الحظ بعد؟

أحب تجسيد الأدوار التي لاتشبهني، والتي تثبت قدراتي كممثل وهذه هي الأدوار المركبة الصعبة والتي تتأثر بها الناس.

ماذا تعلمت من أزمة الكورونا؟

تعلمت أمور كثيرة وقررت أن أخرج مع أصدقائي أكثر من الأول بعد انتهاء الأزمة لأنني كنت أحب الوحدة من قبل حتى أكتب، وأشعر بالأسف بسبب بعض الأشخاص الذين مازالوا يفعلون الشر ولم يتعلموا من هذه المحنة الحالية.

