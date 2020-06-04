أقصر النجمات العرب...أكثرهن شهرة

لم يقف طول بعض النجمات العرب في وجه شهرتهن ونجاحهن الفني، حيث يحرصن على الظهور في أفضل صورة إلا أن قصر القامة قد يكون عائق لدى بعضهن.

الصور تظهر أقصر النجمات وأكثرهن شهرة:

النجمة ميريام فارس من أقصر النجمات العرب حيث يصل طولها إلى 150 سم وهو ما يبدو واضحاً فحتى مع ارتداء الكعب العالي تبدو قصيرة للغاية.

كذلك بالنسبة بالنسبة للنجمة رزان مغربي والتي يبلغ طولها 149 سم ونراها دائماً بالكعب العالي.

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ومن النجمات القصيرات أيضاً النجمة نانسي عجرم والتي يصل طولها إلى 157 سم فهي واحدة من أقصر النجمات العرب لكنها تتخلى عن الكعب العالي في مرات نادرة جداً.

كما تُعد هنا الزاهد من النجمات الشباب قصيرات القامة إلا أنها تفضل ارتداء الأحذية المريحة والمسطحة مما يبرز قصر قامتها باستمرار.

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