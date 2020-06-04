"يوتيوبر" مصري يصور زوجته المفجوعة بوفاة والدها لكسب المشاهدات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض اليوتيوبر المصري أحمد حسن لموجةٍ من الانتقادات بعد قيامه بتصوير مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب تظهر فيه زوجته وهي تبكي على والدها المتوفى.

وقام أحمد حسن بنشر الفيديو يوم أمس تحت عنوان "زينب مريضة بسبب وفاة والدها"، ظهرت خلاله زوجته بملابس الحداد وهي تبكي خلال خضوعها للعلاج بالمحاليل الطبية نظرا لسوء حالتها الصحية بعد تعرضها لصدمة رحيل والدها على إثرها فقدت جنينها وتواجدها في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

الفيديو حصد أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أقل من 17 ساعة وأكثر من 40 ألف تعليق جاءت في مجملها لانتقاد المقطع الذي يستعرض فيه اليوتيوبر المصري زوجته التي تبكي وآثار الحزن واضحة عليها بعد وفاة والدها.

ولم يتوقف الأمر عند التعليق على الفيديو على "اليوتيوب" وإنما انتقل الأمر إلى منصات التواصل الاجتماعي إذ علقت إحداهن عبر تويتر قائلة: "بحياتي ما شفت زلمة بحب مرتو عنجد عشان يجيب لايكات ومشاهدات بطلع مرتو بهالمنظر وهي بتعيط وتعبانة الله يقرفك يشيخ"

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وعلق آخر عبر حسابه على فيسبوك بالقول: "‏بعزيكي في ابوكي الي مات ..وبعزيكي في جوزك الي وقفك الوقفه دي و صورك بالمنظر ده عشان مشاهدات".

وفي حين ألقى الكثيرون اللوم على أحمد حسن وحده لتصويره هذا المقطع وبثه عبر قناته، أشار آخرون إلى أنَّ زينب أيضا مذنبة، إذ قال أحدهم: "احنا نازلين في أحمد حسن شتايم وبتاع ليه؟ مهيا عارفه انها بتتصور وسايباه عادي فالعيب عليهم هما الاتنين".

وكان أحمد حسن برر ما قام به وتصويره لذلك المقطع بأنه يرغب في طمأنة جمهورهما على وضعهما بعد غياب 10 أيام عن التواصل أو نشر أي فيديوهات جديدة.

يُذكر أنَّ أحمد حسن وزينب يعدان من أشهر اليوتيوبرات في مصر؛ إذ يمتلكان قناة خاصة بهما تحمل اسم "Ahmed Hassan Family"، تأسست في سبتمبر 2015، بجانب حساباتهما الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويحرصان على نشر العديد من تفاصيل حياتهما اليومية في فيديوهات متعددة، حيث تعدى عدد المشتركين في القناة الخاصة بهما ما يقارب الـ 5 ملايين شخص.

وعادةً ما يقومان بتصوير مقاطع مثيرةً للجدل، إذ سبق وقام أحمد بتصوير زوجته أثناء دخولها غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة، وتضمن الفيديو صورًا لزوجته وهى مخدرة، وكذلك نشرهما مقطع فيديو لطفلتهما "آيلين" حديثة الولادة وهي تبكي لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.