قيامة عثمان 24.. البطل يحتفل بزواجه من بالا ويتعهد لحبيبته (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "قيامة عثمان" تطورات متسارعة، حيث تمكن بطل العمل عثمان من القبض على عمه دوندار وعليشار، ولكنه بحيلة جديدة استطاع أن يثبت لعمه بأنه لم يكن له علاقة بوفاة ابنه باتور.

وأمر عثمان جنوده بالاختباء خلف الأشجار وجعل عليشار يقر على حين غفلة بما حدث، وقد قام عمه بطلب الصفح من عثمان والاعتذار منه لكن البطل رفض وقال إن حسابه عند أبيه.

ورجع عثمان إلى القبيلة مع الجنود وعليشار مقبوض عليه، ولكن قبل أن يُنفذ حكمه على عليشار جاء قائد مغولي يطلبه وسيد الراية مقابلة غيغاتو لكنه رفض ونفذ الحكم الذي اتخذه قبل ذلك، ولكن عثمان بعد ذلك أعلن العصيان ثم تجدد الصراع المغولي التركي.

وقام عثمان قبل الصراع الجديد بإجراء تقاليد الزواج من بالا في القبيلة وسط الأهالي. وتعهد عثمان لزوجته أن يحبها طوال عمره وأن يكون مخلصا لها دائمًا.

ومن جانب آخر شهدت الحلقة عودة الصليبية صوفيا مرة أخرى وتصدرت المشهد، حيث تسعى للتعاون مع المغول من أجل القضاء على عثمان وقبيلته.

وشهد المسلسل عودة هازان الزوجة الثانية لدوندار إلى القبيلة، حيث مكان زوجها وابنها بهادير، وتزداد الأمور حدة بينها وبين زهرة الزوجة الأولى.

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وكانت الحلقة الـ 23 من مسلسل "المؤسس عثمان" قد شهدت أحداثا قوية جدا، حيث قامت السيدة بالا بإنقاذ الغازي عثمان وقام البطل بالزواج منها، وأيضا السهم المصوب من إحدى السيدات على بالا لم يصبها بل أصاب صديقتها.

وانتهت الحلقة بحدث كبير، وهو خطاب الغازي عثمان بأنه سوف يؤسس سيادة علي سيرغوت وأراضي أناضول على مبدأ الحرية والمساواة والعدل.

ووصل مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان إلى الحلقة الـ 24، وهو مكمل لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه سنة 2015، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

والعمل التاريخي من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.