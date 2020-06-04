سامر كابرو: الأكل غرامي لكن ماني وحش.. وهكذا أقضي الحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدث الفنان السوري سامر كابرو عن إقامته بالحجر المنزلي في ألمانيا. وأوضح عبر فيديو أجاب من خلاله عن بعض الأسئلة لموقع فوشيا أن فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية منه أثرت على الكثيرين من الأشخاص والدول، وأن الفيروس ضرب معظم دول العالم التي اضطرت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مختلفة في محاولة منها لمنع انتشاره، مضيفا أن المطربين عانوا أكثر من غيرهم من الفنانين؛ لأن الحفلات جميعها تشهد اختلاطا واسعاً ومن ثم توقفت الحفلات بشكل كامل إضافة إلى عدم قدرته حتى على الاجتماع مع فرقته، منوها إلى أن تأثير فيروس كورونا المستجد لم يتوقف عند العمل فقط بل تبعه إلى معاناة الكثيرين من صعوبات التقبل النفسي لهذا الحجر، والتعامل معه، وتوقف أعمالهم المختلفة، مبينا أنه مستمر بالتواصل مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما طرح أغنيته الأخيرة قبل بدء أزمة كورونا " بوجودك حدي "

وقال كابرو إنه يسعى إلى حماية نفسه بالعديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الخروج من المنزل، محاولا قدر الإمكان الانتباه لموضوع التباعد الاجتماعي وأهميته عندما يجد نفسه مضطرا للخروج.

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وحول هواياته التي يمارسها في الحجر المنزلي قال إنه بعد توقف النوادي الرياضية، وعدم قدرته على ممارسة الرياضة خارج المنزل؛ لأن الرياضات التي يحبها لا يمكن ممارستها داخل المنزل منها كرة السلة، والسباحة، كما بات يتجه إلى تناول الأطعمة التي يحبها كثيرا لكنه يداري في الوقت نفسه طريقة تناوله الطعام حتى لا ينعكس عليه بزيادة وزن كبيرة.

وأضاف بأنه يتعلم لغة جديدة خاصة وأنه يغني بلغات عديدة ومختلفة منها الفرنسية والإنكليزية. وكذلك يطالع بعض الكتب ويهتم بعلاقته مع الله من خلال بعض الطقوس، مشيرا إلى دور وأهمية الصبر في هذه الفترة لتجاوز هذه المحنة ومحاولة مساعدة كل من يحتاج للمساعدة، والتعامل بإنسانية.

وحول أعماله الفنية وتوقفها خلال الفترة الفائتة قال بإنه يطرح أغنياته عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، ويعمل حاليا على تحضيرات قريبا لأغنيتين إحداهما إعادة طرح لأغنية سابقة له، وأخرى أغنية جديدة ومختلفة عما قدمه سابقا.