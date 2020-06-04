قطة تقتحم حوار الأميرة الجوهرة بنت طلال في بث مباشر (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، عبر تقنية "البث المباشر" من منزلها مع الدكتورة بشاير الصانع التي كانت تحاورها، حيث أظهر "قطة" في الخلفية فاجأت الأميرة بظهورها؛ ما دعاها لقطع حديثها.

وفي التفاصيل، كانت ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز تتحدث بشكل طبيعي حتى فاجأتها القطة بظهورها خلفها، فكانت ردة فعلها أن قطعت الحديث مع محاورتها وقالت: "معلش أعذروني عندنا بسة بالبيت هتنزل وتطلع علينا.. لو طاحت الكاميرا أعذورني مو أنا يبقى يدخل بالشاشة".

ودخلت المحاورة على خط الحديث عن القطة فسألتها: "شو اسمها"، لترد الأميرة الجوهرة بنت طلال قائلة: "تشالو".

وحصد المقطع آلاف الإعجابات والعديد من التعليقات التي أشادت بعفوية الأميرة الجوهرة بنت طلال، إلا أن أغلب التعليقات حازت عليها القطة، بينما أشاد البعض بفخامة الأميرة الجوهرة في حديثها موضحين أن لديها هيبة كبيرة.

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وفي مقطع فيديو آخر، تحدثت الأميرة الجوهرة عن والدها الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، قائلة إن والدها كان معجمًا كاملاً من الحب والفكر والمنطلق العالمي وكان قويًا وقاسيًا عليهم أيضًا، مردفة أنها من الصعب أن تذكر كل شيء عنه.

وأكدت الأميرة الجوهرة بنت طلال أنها تشارك صوره كي يعرف العالم عنه أنه إنسان جبار ولديه فكر كبير والعالم يعرف طموحاته، لافتة إلى أنها كابنته تريد أن يعرف العالم أنه كان أبًا حنونًا قويًا عليهم وقاسيًا غير أنها تتذكر عندما يحزن عليها.

وعن فترة كورونا، قالت إنها كانت تقيم مع شقيقتها وابتعدت عن أولادها وعائلتها موضحة أنها لم تجعل هذه الفترة تؤثر فيها، وكانت تمكث في سريرها وتبكي ليلًا ولكن في الصبح تكون إنسانة جديدة.

يُذكر أن هذا اللقاء كان من بين سلسلة حوارات أجرتها الدكتورة بشاير الصانع من خلال مبادرة بدأتها قبل شهرين لزيادة الوعي والإلهام والمحتوى الإيجابي على وسائل الإعلام الاجتماعي، واختتمت المبادرة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود.