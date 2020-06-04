بوسي شلبي تحيي ذكرى محمود عبدالعزيز والنجوم يتفاعلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها النجم الكبير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره، لأنه كان يوم سعادة لي، ويوم خاص لي، سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا، وهديتي لك والناس اللي بتحبك الدعاء والصدقة، وحشتني وبحبك".

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وتفاعل عدد من نجوم الفن معها، فعلقت الفنانة بشرى: "تعيشي وتفتكري"، بينما علقت النجمة نادية الجندي: "الله يرحمه، تعيشي وتفتكري".

وعلق الفنان اللبناني وليد توفيق: "الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما علقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين: "الله يرحمه وتعيشي وتفتكري".

النجم الكبير محمود عبدالعزيز، ولد بمحافظة الإسكندرية، ويعتبر من أهم نجوم الفن، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "الحفيد"، "الكيت كات"، "رأفت الهجان"، "الساحر"، "البريء"، وغيرها من الأعمال.