أشرف زكي لـ"الخليج 365": "درجة حرارة رجاء الجداوي انخفضت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي مستقرة، خاصة مع انخفاض درجة حرارتها.

وأكد "زكي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تواصل مع الأطباء بمستشفى العزل، وحالة النجمة الكبيرة تتحسن.

Advertisements

وأعرب عن استيائه من الشائعات المنتشرة بشكل خاطئ حول حالتها الصحية، ما يؤثر على حالتها النفسية وكذلك حالة ابنتها النفسية، مطالبًا الجميع بتحري الدقة في كل ما يكتب بشأن الحالة الصحية لرجاء الجداوي.

وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، من إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية عقب انتهائها من المشاركة في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، والذي يعرض في شهر رمضان الماضي.

ومنذ يومين نقلت الفنانة الكبيرة لغرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.