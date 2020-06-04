بالصور.. نجلاء بدر تهنئ آسر ياسين بنجاح "بـ 100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان آسر ياسين، بعد نجاح مسلسله الكوميدي "بـ 100 وش". ونشرت "نجلاء" مجموعة صور علقت عليها: "أنا وعمر، أقصد آسر ياسين، ألف مبروك عزيزي آسر". وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا وقت عرضه في شهر رمضان المنصرم. مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، زينب غريب، علا رشدي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج جمال العدل.

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