أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الحالة الصحية للنجمة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، وهي بخير.

وطمأن "زكي" جمهورها ومحبيها، مؤكدا أنها لم تفقد الوعي كما قيل في بعض المواقع، وطالب الجميع بتحري الدقة قبل نشر أي خبر متعلق بالفنانة الكبيرة.

كذلك شارك الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، محمد رضا، بمداخلة هاتفية بالبرنامج، وأعرب عن استيائه من كم الشائعات التي تطال الحالة الصحية للفنانة.

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وتابع: "الموضوع غير مهني، وحالة الفنانة الكبيرة مستقرة، ولكنها ما زالت على جهاز تنفس تداخلي، وتتحسن حالتها".

وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية عقب انتهائها من المشاركة في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، والذي يعرض في شهر رمضان الماضي.

ومنذ يومين نقلت الفنانة الكبيرة غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.