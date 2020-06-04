ماجد المصري لـ "الخليج 365": لن أقدم برامج مقالب وتصوير "الوجه الآخر" خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف الفنان ماجد المصري إنه لم يعد يفكر في مجال الغناء قائلا:" لا أفكر في عمل ألبومات غنائية جديدة، وتركيزي منصب على التمثيل، ولكن من الممكن أن أغني خلال أعمال فنية ".

وعن تقديم برامج المقالب بعد اتجاه بعض الفنانين لتقديم تلك النوعية قال تصريحات خاصة لمصراوي:" لا أكره المقالب ولكن لا أحب القيام بها، وأفضل تقديم برنامج توك شو يكون به أجواء كوميدية، ونقوم بعمل مسابقات لذيذة يشعر خلالها الضيوف والجماهير بالسعادة والبهجة، وتكون حلقات شيك".

وعن جديده الفني قال:" خلال أيام أبدأ تصوير مسلسل ( الوجه الآخر ) قصة ماجد المصري و سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش و البطولة لنسرين طافش وندى موسى وهبة الأباصيري وأحمد سعيد عبد الغني ومادلين طبر وعماد رشاد، وتدور أحداث العمل حول التغلب على صعوبات الحياة وكيف يتمكن الإنسان أن يأخذ حقه على الرغم من العوائق".

الفنان ماجد المصري شارك في السباق الرمضاني كضيف شرف في "لما كنا صغيرين " و"الاختيار ".