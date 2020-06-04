كندة علوش: "إدعو معي لرجاء الجداوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

وعلقت: "صباح الخير، يارب صباح يوم جديد يحمل معو الخير للجميع والشفاء لكل مريض، قولوا آمين، ادعوا معي يارب اشفي كل مريض واشفي الكبيرة الغالية رجاء الجداوي".

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وتعاني الفنانة رجاء الجداوي، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية عقب انتهائها من المشاركة في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، والذي يعرض في شهر رمضان الماضي.

ومنذ يومين نقلت الفنانة الكبيرة غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.